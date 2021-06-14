محلل بمجلة فورميكي الإيطالية يؤكد بأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك حالياً 0.8‎%‎ من الأسهم في بنك يونكريديتو

صرح المحلل في مجلة فورميكي الإيطالية والخبير في الشأن الليبي “دانييلي روفينيتي” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين إن مصرف ليبيا المركزي يمتلك بعض الأسهم في بنك “يونكريديتو” الإيطالي وهو أحد أكبر البنوك الأوروبية .

وأضاف”روفينيتي”: استثمر بنك “يونكريدو” في الماضي بعد عام 2011 ولكن عندما بدأت الانتفاضة أوقف جميع الأنشطة في ليبيا.

وتابع بالقول؛ كما أن يمتلك المصرف الليبي الخارجي في روما “اليوباي” 67% من الأسهم وهو يعد تابعاً لمصرف ليبيا المركزي.

وبحسب تصريحات روفينيتي قائلاً: الرجوع إلى الاستثمار في البنوك من جديد يتوقف على الظروف الأمنية في البلاد ، موضحاً أنه في الوقت الحالي يمتلك مصرف ليبيا المركزي فقط 0.8% من الأسهم في بنك يونكريديتو الإيطالي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية