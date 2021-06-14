محلل بمجلة فورميكي الإيطالية : عودة الاستثمار في البنوك يتوقف على الظروف الأمنية بليبيا ..وهذا ما يملكه المصرف المركزي في يونكريديتو الإيطالي

صرح المحلل في مجلة فورميكي الإيطالية والخبير في الشأن الليبي “دانييلي روفينيتي” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين إن مصرف ليبيا المركزي يمتلك بعض الأسهم في بنك “يونكريديتو” الإيطالي وهو أحد أكبر البنوك الأوروبية .

وأضاف”روفينيتي”: استثمر بنك “يونكريدو” في الماضي بعد عام 2011 ولكن عندما بدأت الانتفاضة أوقف جميع الأنشطة في ليبيا.

وتابع بالقول؛ كما أن يمتلك المصرف الليبي الخارجي في روما “اليوباي” 67% من الأسهم وهو يعد تابعاً لمصرف ليبيا المركزي.

وبحسب تصريحات روفينيتي قائلاً: الرجوع إلى الاستثمار في البنوك من جديد يتوقف على الظروف الأمنية في البلاد ، موضحاً أنه في الوقت الحالي يمتلك مصرف ليبيا المركزي فقط 0.8% من الأسهم في بنك يونكريديتو الإيطالي

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