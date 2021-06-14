محمد عون: اعتماد زيادة 67% في مرتبات قطاع النفط يعد حقاً مشروعاً لمستخدمي القطاع

التقى رئس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح عدداً من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وهم وزير النفط والغاز محمد عون ، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير التخطيط فاخر أبوفرنة.

وتم خلال اللقاء مناقشة ترتيبات اعتماد ميزانية الدولة، ومن جهته أوضح وزير النفط الأهمية البالغة لاعتماد ميزانية كافية لقطاع النفط، نظراً لأهميته البالغة حيث أنه المصدر شبه الوحيد للدخل، ولحاجة قطاع النفط الملحة لعمليات الصيانة والتطوير وبرامج التأهيل.

كما طلب وزير النفط والغاز اعتماد الزيادة في مرتبات قطاع النفط التي صدر قرار بإقرارها في سنة 2013م بزيادة قدرها 67% ، والتي تعد حقاً مشروعاً للعالمين بقطاع النفط .

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