ميناء بنغازي يستقبل 857 سيارةً وشاحنةً قادمةً من السوق الأوروبية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، عن وصول باخرة، ورسوّها على أرصفة ميناء جليانه؛ استعدادًا لتفريغ حمولتها من السيارات والشاحنات.

وبحسب بيانات إدارة الميناء، فقد وصلت سفينة نقل السيارات “قراند بلتيمورا”، التابعة للوكيل الملاحي “ميار ليبيا”، وعلى متنها 857 سيارةً وشاحنةً قادمةً من السوق الأوروبية.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات “ألك”، وعلى متنها 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة إلى وصول السفينة “سيميري”، التابعة للوكيل الملاحي “الربان العالمية”، وعلى متنها 15 ألف طنٍّ من حبوب الذرة الصفراء.

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