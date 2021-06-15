خلال زيارته لوزير القوى العاملة المصري…علي العابد يؤكد على تشكيل لجنة بخصوص عودة الطيران بين البلدين

قام وزير العمل والتأهيل علي العابد يوم أمس الإثنين بزيارة إلى وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان رفقة وفد من الحكومة الليبية لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين ، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية ، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا .

حيث أكد سعفان على حرص وزارة القوى العاملة على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الالكتروني ، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن ، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية .

وأوضح أن الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها .

وأضاف أن عودة الطيران فيما بين البلدين ، ستكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية الشقيقة ، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة .

ومن جانبه أشار العابد إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران في الدولة ، وحالة المطارات ، لتقديم تقرير نهائي بها إلى الحكومة في أقرب موعد ، من أجل عودة الطيران بين الدولتين المصرية والليبية مرة أخرى .

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