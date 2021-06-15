خلال زيارته لوزير القوى العاملة المصري…علي العابد يؤكد على تشكيل لجنة بخصوص عودة الطيران بين البلدين

قام وزير العمل والتأهيل علي العابد يوم أمس الإثنين بزيارة إلى وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان رفقة وفد من الحكومة الليبية لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين ، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية ، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا .
حيث أكد سعفان على حرص وزارة القوى العاملة على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الالكتروني ، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن ، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية .
وأوضح أن الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها .
وأضاف أن عودة الطيران فيما بين البلدين ، ستكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية الشقيقة ، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة .
ومن جانبه أشار العابد إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران في الدولة ، وحالة المطارات ، لتقديم تقرير نهائي بها إلى الحكومة في أقرب موعد ، من أجل عودة الطيران بين الدولتين المصرية والليبية مرة أخرى .
أضف تعليقـك