نفوسة للعمليات النفطية تجتمع مع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز

اجتمع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة نفوسة للعمليات النفطية “محمد عبدالله” مع رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز “سعد دينار الفاخري” والوفد المرافق له

تناول الاجتماع مناقشة والوقوف على وضع العاملين بالشركات والمواقع النفطية، ومن جهته قدم رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة نفوسة للعمليات النفطية حوصلة كاملة عن نشاطات الشركة وكذلك الافاق المستقبلية للاستكشاف والانتاج من حقل شمال الحمادة واعادة الدخول إلى الأبار لاختبارها وتامينها وزيادة معدلات الانتاج من النفط والغاز المصاحب، وكذالك نشاط الشركة في السلامة وحماية البيئة.

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