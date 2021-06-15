“الدبيبة” يبحث سبل الاستثمار في قطاع النفط والغاز

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ سير العمل بقطاع النفط والغاز.

كما بحث المجتمعون نشاط القطاع النفطي، والصعوبات التي تعرقل سير عمله، وإمكانية الاستثمار بالقطاع، مؤكدين أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة؛ لما له من أثرٍ إيجابيٍ كبيرٍ على الاقتصاد الليبي.

وفي سياقٍ منفصلٍ؛ ناقش وزير النفط والغاز محمد عون، خلال مشاركته في اجتماع ضمّ رئس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ووزير المالية ووزير المواصلات ووزير التخطيط؛ ترتيبات اعتماد ميزانية الدولة.

وأكد “عون” ضرورة اعتماد ميزانية كافية لقطاع النفط، مُطالبًا باعتماد الزيادة في مرتبات قطاع النفط، التي صدر قرار بإقرارها سنة 2013م بزيادة قدرها 67%، والتي تعدّ حقًا مشروعًا للعالمين بقطاع النفط، بحسب بيان مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز.

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