وزير العمل يبحث تنظيم عودة العمالة الوافدة من مصر

يبحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد، مع وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، خلال زيارته إلى القاهرة؛ آليات التنسيق بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلديْن.

كما تباحث الطرفان حول وضع آليات لجذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا، إلى جانب خطة الربط الإلكتروني بين الوزارتيْن؛ حتى يتمكّن الجانب المصري من تحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليًا.

وأكد “سعفان”، أن وزارته تعمل على إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد أن كان مغلقًا في الفترة الأخيرة؛ وذلك لتفعيل خطط العمل المشترك، وتسهيل عودة المصريين، ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها.

بدوره، أشار علي العابد، إلى تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران في الدولة، وحالة المطارات، ليتم تقديم البيانات إلى الحكومة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشارك في الاجتماع من جانب الوفد الليبي، أمين سر مكتب الوزير ومدير مكتب التعاون الدولي وإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.

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