خلال اجتماعه مع الصور..الدبيبة يؤكد على دعم الحكومة للنيابة العامة ومجابهة تنامي الفساد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أمس الاثنين اجتماعاً مع النائب العام ” الصديق الصور”لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها، مضيفاً أن الحكومة تعول على التحقيقات المجراة بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام وجعلها احدى الركائز التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الإصلاح المتوخاة.

وتناول الاجتماع التأكيد على ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية و الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح و التأهيل و نزلائها.

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