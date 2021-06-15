اسعار الذهب اليوم تتراجع مع صعود سعر الدولار الامريكي

تراجعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، حيث أثر ارتفاع سعر الدولار الامريكي على جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون الولايات المتحدة، نتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على أدلة على مأساة التحفيز النقدي غير المسبوق.

ونزل الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1864.82 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0442 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 17 مايو/ ايار عند 1843.99 دولارًا يوم الإثنين.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1866.70 دولارا.

وتراجعت الفضة 0.6٪ إلى 27.66 دولارًا للأونصة ، واستقر البلاديوم عند 2748.35 دولارًا ، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 1159.94 دولارًا.

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