بالارقام… سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ينخفض بقوة

تراجعت اسعار صرف الليرة التركية صباح اليوم الثلاثاء، بقوة رغم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

ويأتي تراجع الليرة التركية في ظل مخاوف حيال قرار البنك المركزي يوم الخميس المقبل، رغم التطمينات بأن معدل الفائدة سيبقى مستقرًا.

وكانت الليرة التركية متقدمة منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى يوم الاثنين مقابل الدولار. ولكن التكهنات حول معدلات الفائدة من البنكين المركزي التركي، والاحتياطي الفيدرالي أودت بالليرة للتراجع.

وفيما يلي اخر أسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 15 يونيو 2021

1 دولار = 8.54 ليرة تركية.

1 يورو = 10.38 ليرة تركية.

1 غرام ذهب = 507 ليرة تركية.

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