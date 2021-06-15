“المركزي”: أرسلنا 110 ملايين دينار إلى فرع سبها

كشف المصرف المركزي، في بيانات حديثة، تخصّ السيولة النقدية؛ عن الأموال التي أرسلها إلى المصارف في المنطقة الجنوبية ومدينة غريان، خلال شهر يونيو الحالي.

وبحسب المعلومات المنشورة عبر حساب المصرف في موقع “فيس بوك”؛ فإن “المركزي” أرسل 50 مليون دينار إلى المصارف التجارية في مدينة غريان، فيما بلغت القيمة المالية المرسلة للمصارف في مدينة الكفرة، 32 مليون دينار.

وأشارت إدارة “المركزي” إلى قيمة السيولة النقدية المرسلة إلى فرع المصرف المركزي في سبها خلال هذا الشهر إذ بلغت 110 ملايين دينار.

وأكد “المركزي”، خلال عددٍ من البيانات، أنه وضع خطة لتغطية الطلب على العملة، والحدّ من أزمة السيولة؛ بدأ في تطبيقها الأشهر الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية