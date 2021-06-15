فيصل قرقاب يناقش مع وزير العمل والتأهيل إمكانية إطلاق برامج مهنية لتنمية قدرات الخريجين

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اليوم الثلاثاء مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد ، لمناقشة إمكانية إطلاق برامج مهنية لتنمية قدرات الخريجين الباحثين عن العمل.

وتم خلال الاجتماع استعراض القدرات الخاصة بالشركة القابضة وذلك للاستفادة منها بالتدريبات التطبيقية ذات العلاقة بالمهارات التكنولوجية التي يتطلبها السوق المحلي والعالمي.

كما تطرق الجانبان إلى كيفية الاستفادة من المهارات الاحترافية للعمل الرقمي بالشراكة مع الشركات الوطنية غير الممولة من الخزانة العامة للدولة.

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