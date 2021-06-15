الصديق الكبير يجتمع مع عدد من المسؤولين ببلدية الجفرة لمناقشة دعم المصارف للمشاريع الزراعية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء الخامس عشر من يونيو الجاري مع عميد بلدية الجفرة سعيد قرينقو ورئيس مجلس حكماء وأعيان بلدية الجفرة أحمد أبو طالب ونائبه أبوبكر الأشلم ورئيس جامعة الجفرة يوسف جلالة .

كما تطرق الحضور إلى دور القطاع المصرفي في دعم المشاريع الزراعية والمشروعات الصغرى لشباب البلدية .

وشكر الحضور محافظ المركزي والإدارات على جهودهم في إيصال السيولة إلى فروع المصارف بمنطقة الجفرة وإلى كافة مناطق الجنوب الليبي ، آملين إستمرار هذه الجهود طيلة الأيام القادمة .

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