خاص: عضو مجلس النواب يؤكد عدم اعتماد الميزانية ..ويوضح السبب

كشف عضو مجلس النواب “عبد الغني الفطيسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لم يتم التوصيت على الميزانية اليوم الثلاثاء .

وأكد بأن هناك فريق وزاري يتكون من عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية قد حضر لطبرق وناقش مع لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الملاحظات التي وضعتها اللجنة والسادة الأعضاء على مقترح الميزانية ولكن لم يتم عرض الميزانية بجلسة اليوم للتصويت .

وقد كشف النائب أن هذه المقترحات كان من المفترض أن تُعرض في اجتماع المجلس للتصويت عليها حيث أن هذا البند أُجل البث فيه أكثر من مرة بالرغم من أن قانون الميزانية من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب وهناك استحقاقات مهمة مرتبطة بها وأهمها إجراء الانتخابات في وقتها ديسمبر القادم.

ويذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد قدمت مقترح الميزانية بمبلغ 93 مليار بينما اقترحت اللجنة بعض التعديلات عليه ليصبح 76 مليار وقد أُجل مناقشة هذا البند للجلسة القادمة.

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