اقتصاد

الصادرات التركية إلى ليبيا تحقق نموا ب67٪ خلال 5 أشهر

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، إن الصادرات التركية إلى ليبيا حققت، نموا بنسبة 67٪، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف قرنفيل أن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 983 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، فيما وصلت في شهر مايو الماضي وحده إلى 158 مليون دولار.

وأعرب رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا للأناضول، عن تفاؤله باستمرار نمو صادرات بلاده إلى ليبيا.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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