خاص..ضمنها رفع قيمة باب المرتبات إلى 59.1 مليار.. الدبيبة يراسل مجلس النواب بخصوص تضمين عدة قرارات تخص زيادة المرتبات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على حصرياً مراسلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس مجلس النواب بخصوص مطالبة عدد كبير من النواب بضرورة تضمين القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تنص على زيادة المرتبات .

حيث يتطلب تنفيذ قانون رقم 4 8.500 مليار ، وقرار الداخلية رقم 6 لسنة 2019 9.600 مليار ، و النفط 1.500 مليار والصحة 5.500 مليار ، وأن زيادة هذه المبالغ يتطلب زيادة الباب الأول إلى 59.1 مليار بدلاً من 34 مليار .

وأكد الدبيبة على تشكيل لجنة وزارية لتقديم جدول المرتبات للعاملين بالقطاع الإداري لتحقيق عدالة الاجتماعية.

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