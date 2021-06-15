وزير الإسكان والتعمير يناقش مع مراقبي الإسكان جملة من المواضيع

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي ” اليوم الثلاثاء، مع مراقبي الإسكان والتعمير لسنة 2021 م من مختلف المكاتب والمناطق والبالغ عددهم أكثر من تسعة وستين مراقباً، بالإضافة إلى بعض المكاتب المستحدثة مؤخراً .

تناول الاجتماع مناقشة آلية العمل بوزارة الإسكان والتعمير ودور المراقبين بالمناطق، وكذلك وضع لائحة أسعار تتلائم مع الظروف الراهنة بالبلاد من ارتفاع الأسعار نتيجة تغير سعر الصرف.

ومن جهته أكد الوزير على العمل على دعم المراقبين في مناطقهم وتحديد الاختصاصات والهياكل التنظيمية، وكذلك تحديد التداخل مابين اختصاصات وزارة الحكم المحلي ووزارة الإسكان.

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