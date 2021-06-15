وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ينظم دورة تدريبة افتراضية حول التواصل الفعال

نظم قسم التواصل والعلاقات الدولية بمكتب وزير الدولة لشؤون الاقتصادية دورة تدريبة افتراضية حول التواصل الفعال بتنسيق وإدارة “هدى المقيرحي” مع المدرب المعتمد “عبدالله النويصري” والمحاضر في مجال التطوير الإداري والإنساني من منظمة مدربون بلا حدود .

حيث ركزت الدورة على عدة المحاور منها مفاهيم ومقاربات الاتصال الفعال عناصر الاتصال وأنواعه والاتصال المكتوب ولغة الجسد، وكذلك دور الاتصال في دوائر العلاقات العامة واستراتيجيات الإصلاح والذكاء العاطفي وعلاقته بالتواصل.

وقد تطرق المشاركين إلى معوقات وصعوبات التواصل داخل وزارة الدولة لحلها والتغلب عليها في المستقبل.

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