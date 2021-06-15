بعد إيقاف بعيو من قبل عدة جهات..وعدم التعامل معه..الدبيبة يصدر قراراً بإلغاء مؤسسة الإعلام

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قراراً بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المؤسسة للإعلام ، ونقل تبعيات القنوات إلى عدة جهات مع حل مؤسسات إعلامية أخرى .

يذكر أن رئيس المؤسسة للإعلام “محمد بعيو” قد تم إيقافه من عدة جهات كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومطالبة رئيس ديوان المحاسبة الحكومة بعدم التعامل معه وذلك لرصد عدة مخالفات عليه ضمنها عدم السماح لأعضاء الديوان بالتفتيش بملفاته ، وقضايا أخرى بقناة ليبيا الوطنية مع تجاوز اختصاصاته في حساباتها وفقاً لما أكد عليه مدير القناة “خالد غلام”.

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