اقتصاد

بعد إيقاف بعيو من قبل عدة جهات..وعدم التعامل معه..الدبيبة يصدر قراراً بإلغاء مؤسسة الإعلام

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قراراً بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المؤسسة للإعلام ، ونقل تبعيات القنوات إلى عدة جهات مع حل مؤسسات إعلامية أخرى .

يذكر أن رئيس المؤسسة للإعلام “محمد بعيو” قد تم إيقافه من عدة جهات كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومطالبة رئيس ديوان المحاسبة الحكومة بعدم التعامل معه وذلك لرصد عدة مخالفات عليه ضمنها عدم السماح لأعضاء الديوان بالتفتيش بملفاته ، وقضايا أخرى بقناة ليبيا الوطنية مع تجاوز اختصاصاته في حساباتها وفقاً لما أكد عليه مدير القناة “خالد غلام”.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • ليس من حق الدبيبة تعيين او انهاء عمل رئيس مؤسسة الاعلام فهى من اختصاص رئيس المجلس الرئاسى ويصدق على القرار من مجلس النواب والدبيبة مخالف للاتفاق السياسى البند الثانى

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  • 7- يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة

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  • لدبيبة بيعك ويتعدى صلاحياته فى اللتفاق السياسى ويسرق صلاحيات المجلس الرئاسى فمن يحاسبه اين مجلس النواب

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  • رب ضارة نافعة
    حيث يمكن لبعيو تشكيل تحالف انتخابى قوى للتصدى لاكاذيب الاخوان واكتساحهم فى الانتخابات فى مصراته وطرابلس وسبجد دعما شعبيا كبيرا

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