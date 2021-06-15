صنع الله يجتمع مع شركة تاتنفت الروسية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء مع المدير التنفيذي بشركة تاتنفت الروسية نيل ماقانوف والوفد المرافق له ،بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع الهامة ، أبرزها توطيد سبل التعاون المشترك بين الجانبين، واستئناف شركة تاتنفت لعملياتها من جديد لتطوير القطعتين الاستكشافيتين بحوضي غدامس وسرت ( 4/82 – 69 )، وذلك من خلال التنسيق مع الادارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

ونوقش خلال الاجتماع أيضاً امكانيات شركة تاتنفت في مجال التكرير والتصنيع ومساهمتها للمشاركة في هذا المجال الحيوي .

وناقش الاجتماع مساهمة تاتنفت في جلب تقنية الطاقات المتجددة وادخالها لقطاع النفط الليبي والاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال .

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