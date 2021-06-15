أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الامريكي = 5.055 دينار ليبي
الدولار حوالة تركيا =5.11 دينار ليبي
الدولار حوالة دبي =5.11 دينار ليبي
الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.77 دينار
الدولار بشيك الوحدة =5.73 دينار
الدولار بشيك الجمهورية =5.13 دينار
اليورو= 6.00 دينار ليبي
الباوند =6.95 دينار ليبي
الليرة التركية = 0.59 دينار ليبي
الجنية المصري = 0.30 دينار ليبي
الدينار التونسي = 1.83 دينار ليبي
الذهب الكسر عيار 18 بـ 215 دينار ليبي
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