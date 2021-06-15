وزير العمل لسبوتنيك: لدينا ميزانية محدودة و سوق العمل الليبي يتطلب الدعم

صرح وزير العمل علي عابد الرضا لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم التلاثاء إن الاقتصاد الليبي سيكون جذابًا للغاية للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال ويمكن للعديد من الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات فتح مكتب في ليبيا وإحضار مهنييها إلى هنا، وأن هذه المسألة بالذات يتم فحصها خلال مناقشاتنا اليوم.

وبحسب وزير العمل قوله: نخطط لإعادة تدريب أولئك الذين يبحثون عن عمل وإعادة الدمج في المجتمع، هذه مشاريع في مرحلة الإنجاز، ونحن نكيّف برامج التدريب مع الوضع الداخلي الجديد للبلد ومع الطلب الفعلي في السوق.

وقال وزير العمل: بعد كل شيء نحن نفهم جيدًا أن الفجوة بين طلب السوق كبيرة جدًا، وقمت بزيارة العديد من الحرفيين في سرت و في مصنع للمعادن في مصراتة في ومصافي رأس لانوف كل هذه الشركات قادرة على تدريب موظفيها بشكل مستقل، بناءً على هذه التجربة بالتحديد ونعتزم تطوير برامج التدريب وإعادة التدريب لدينا ولكن للأسف لدينا ميزانية محدودة ، لذا سنتحرك ببطء.

كما أننا نقيم بوضوح المخاطر المرتبطة بأجهزة الأمن القومي لكن السؤال مرتبط بالوضع السياسي الذي تجد الدولة نفسها فيه الحكومة المؤقتة قد جلبت استقرارًا معينًا للبلاد وكلما كانت الحكومة أقوى ، كان الوضع العام أكثر استقرارًا لذلك نحن متفائلون.

وحول أزمة الأجور في ليبيا والخطوات التي تم اتخاذها قال العابد: هذه مشكلة خطيرة للغاية أتعامل معها شخصيًا، وخصص 100 مليون دينار للشركات التي وجدت نفسها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، وفي الوقت الحالي نواصل جمع إشعارات المدفوعات المتأخرة هذه مشكلة تحتاج إلى توضيح .

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