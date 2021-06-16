بينها رفع قيمتها إلى 59.1 مليار.. الدبيبة يراسل مجلس النواب بشأن قرارات تخص زيادة المرتبات – وثيقة

أشارت مراسلة خاصة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس مجلس النواب إلى مطالبة عدد كبير من النواب بضرورة تضمين القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تنص على زيادة المرتبات في ليبيا .

وبحسب الوثيقة التي نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية يتطلب تنفيذ قانون رقم 4 8.500 مليار ، وقرار الداخلية رقم 6 لسنة 2019 9.600 مليار ، و النفط 1.500 مليار والصحة 5.500 مليار ، وأن زيادة هذه المبالغ يتطلب زيادة الباب الأول إلى 59.1 مليار بدلاً من 34 مليار .

وأكد الدبيبة في الوثيقة على تشكيل لجنة وزارية لتقديم جدول المرتبات للعاملين بالقطاع الإداري لتحقيق عدالة الاجتماعية.

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