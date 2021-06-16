وزارة الشؤون الاجتماعية تنشر توضيحاً هاماً للمواطنين بشأن منحة الأولاد

طمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين الذين لم يتقاضوا منحة الاولاد بسبب مشاكل الحسابات المصرفية بأنها في عمل مستمر مع كافة المصارف وفروعها لحلحلة المشاكل وصرف المنح لمستحقيها.

وقالت الوزراة في بيان لها، بأن الصرف مسألة وقت وسيتم حلحلة كل هذه المشاكل والعراقيل وصرف منحة الأولاد لمستحقيها.

وأضافت الوزارة بأن من أخطأ في عملية ادخال بياناته في الموقع الإلكتروني الخاص بمنحة الزوجة والأولاد سيتم فتح باب امكانية التعديل للمواطن بعد إستكمال عمليات التجهيز والربط الإلكتروني والتي جاري العمل عليها لتجهيزها وفقاً للوزارة .

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