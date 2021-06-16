“المركزي” ينشر الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد السلع

نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات حديثة جاءت تسعة قوائم احتوت على تفاصيل الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد السلع وبعض الخدمات بالنقد الأجنبي خلال الفترة مابين الثالث والتاسع من يوليو الجاري.

وبحسب المعلومات الواردة عبر حساب المصرف في موقع فيسبوك فإن الاعتمادات منحت بعملات الدولار واليورو و الفرنك السويسري.

وجاء في القوائم موافقات على توريد سلع غذائية متنوعة و دجاج مجمد و مواد خام لمصانع مختلفة و حفاظات أطفال إلى جانب معدات طبية وملابس وسيارات.

وأوضح المصرف المركزي، بأن نشر البيانات يأتي ضمن ضوابط إدارة الرقابة على النقد والمصارف الواردة في منشورها الصادر في ديسمبر من عام 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية