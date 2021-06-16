صنع الله يبحث مع شركة “تاتنفت الروسية تطوير القطاع النفطي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، رفقة شركة تاتنفت الروسية، تطوير القطعتين الاستكشافيتين بحوضي غدامس وسرت.

كما ناقش الشريكين، عددًا من المواضيع الهامة المتعلقة بمجال الطاقة، المتمثلة في مساهمة الشركة الروسية في تعزيز دور قطاع التكرير والتصنيع، وبناء القدرات، وتدريب الخريجين من معهد النفط، إلى جانب دراسة إدخال تقنية الطاقات المتجددة.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن هذه الاجتماعات، تأتي في إطار “خطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية، للنهوض بالقطاع، وتطور عملياتها لتتحول إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدامات الطاقات المتجددة والنظيفة حفاظاٌ على البيئة، لمواكبة ركب الدول المتقدمة على الصعيد الدولي”.

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