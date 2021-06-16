اقتصاد

صنع الله يبحث مع شركة “تاتنفت الروسية تطوير القطاع النفطي

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، رفقة شركة تاتنفت الروسية، تطوير القطعتين الاستكشافيتين بحوضي غدامس وسرت.

كما ناقش الشريكين، عددًا من المواضيع الهامة المتعلقة بمجال الطاقة، المتمثلة في مساهمة الشركة الروسية في تعزيز دور قطاع التكرير والتصنيع، وبناء القدرات، وتدريب الخريجين من معهد النفط، إلى جانب دراسة إدخال تقنية الطاقات المتجددة.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن هذه الاجتماعات، تأتي في إطار “خطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية، للنهوض بالقطاع، وتطور عملياتها لتتحول إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدامات الطاقات المتجددة والنظيفة حفاظاٌ على البيئة، لمواكبة ركب الدول المتقدمة على الصعيد الدولي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك