غرفة التجارة مصراتة تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون التجاري

بحث السفير البريطاني “نيكولاس هوبتون ” خلال زيارته إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا وليبيا.

والتقى السفير البريطاني خلال زيارته للغرفة، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة محمود الشاوش وعدد من أعضاء لجنة الإدارة، ورجال الأعمال والتجار المنتسبين لغرفة التجارة، حيثُ ناقش المجتمعون سبل تسهيل التواصل بين القطاع الخاص في ليبيا والقطاع الخاص في بريطانيا، إلى جانب البحث في ملف التأشيرات.

وفي سياق منفصل، شارك المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة أبوبكر شنب، رفقة مدير الإدارة المالية بالغرفة حاتم صيدون، ومدير إدارة المعارض والإعلام علي زقوط، في ورشة عمل بعنوان “وضع استبيان متطلبات القطاع الخاص من الدولة الليبية ” والتي نظمها برنامج الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة التونسية بهدف دعم القطاع الخاص في ليبيا.

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