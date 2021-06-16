اقتصاد

مصر: انخفاض قيمة الواردات من التجمعات الدولية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ضمن نشره لأحدث بيانات للتجارة البينية مع التجمعات الدولية العام الماضي.

ووفقًا لبيانات المركز، فقد انخفض إجمالي قيمة واردات مصر من التجمعات الدولية، مسجلاً تسعة وعشرين مليارًا وستمائة مليون دولار عام 2020، مقابل أربعة وثلاثين مليارا ومئتين مليون دولار عام 2019، أي بنسبة انخفاض قدرها 13.3 في المائة.

وأضاف المركز في بياناته، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تجمعات “الإسكوا، ودول الساحل والصحراء، والكوميسا، ومجموعة الخمس عشرة، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ومجموعة الثمانية الإسلامية النامية” بلغ 28مليار دولار عام 2020، مقابل 30 مليار دولار العام الأسبق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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