«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 16 يونيو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4673 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4171 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2931 دينار، والليرة التركية 0.5232 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1912 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2163 دينار، والدينار التونسي 1.6235 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي