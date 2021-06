ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما زاد سعر خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وصعد خام “برنت” بنسبة 0.6 بالمئة إلى 74.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019،فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 72.54 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى مؤسسة “أواندا”: “حتى المتعاملين في غير الطاقة يراهنون على استمرار ارتفاع أسعار النفط”.

وأضاف مويا “تتحول توقعات الجميع بشكل مفرط إلى صعود أسعار النفط. آفاق الطلب على الخام قوية جدا إذ أنه مع التعافي في أمريكا وأوروبا وآسيا سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في النصف الثاني من العام المقبل”.

وقال مصدران في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 يونيو 2021.

وكان محللون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، قد أشاروا إلى أن مخزونات الخام من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا مستمرا منذ 3 أسابيع على خلفية توقعات متحسنة للطلب بعد أن أسهمت النجاحات في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا في رفع بعض القيود على السفر وفي ظل عرض محدود في الأسواق.

