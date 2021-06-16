اسعار الذهب اليوم ترتفع مع استقرار سعر الدولار الامريكي

ارتفعت اسعار الذهب وتحرك في نطاق ضيق على مستوى العالم اليوم الأربعاء، مع استقرار سعر الدولار الامريكي.

وارتفع سعر الذهب الفوري عند 1862.35 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1860.40 دولار، مع استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد مقابل منافسيه.

وهبط الذهب إلى أدنى مستوياته منذ 17 مايو/ ايار عند 1843.99 دولار يوم الاثنين، مما جعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 27.71 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاديوم 0.2٪ إلى 2757.77 دولارًا ، بينما انخفض البلاتين 0.2٪ إلى 1150.99 دولارًا.

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