وزارة الحكم المحلي تناقش مسارات العمل على مشروع “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا”

اجتمع وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» يوم أمس الثلاثاء مع مستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي «محمد ابوحلقة» وسفير إيطاليا لدى ليبيا «جوزيبي بوتشينو» ورئيس العمليات بالاتحاد الأوروبي «ساندرا جوفين» والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP «جيراردو نوتو» وممثل عن الUNICEF «إبراهيم فرح».

واستعرض المجتمعون خطوات العمل على مشروع “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

والجدير بالذكر أن هذا المشروع تستفيد منه 24 بلدية في ليبيا وتنضوي تحته عدة برامج تنموية وتدريبية من بينها برنامج «بلديتي».

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