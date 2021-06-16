بليحق يكشف سبب استدعاء الحكومة للجلسة القادمة وتوجيه كتاب للبعثة بشأن تنصل “المشري”

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن السبب وراء استدعاء حكومة الوحدة الوطنية للجلسة القادمة لمجلس النواب، مشيراً إلى توجيه كتاب للبعثة بشأن تنصل “المشري” بخصوص المناصب السيادية.

وكان مجلس النواب قد عقد امس جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس النواب “عقيلة صالح” وبحضور نائبيه وتم مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م .

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس قد قرر استدعاء الحكومة في جلسة يوم 29 من يونيو الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة ادراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة .

وأفاد بأن البند الثاني بند المناصب السيادية قرر المجلس إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري بخصوص تنصل المجلس ورئيسه من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه والتأكيد من خلال هذا الكتاب لبعثة الأمم المتحدة بأن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق سوف يقوم بمسؤوليته أمام الشعب في هذا الاتجاه .

وتم التأكيد على ضرورة استمرار جلسات مجلس النواب وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2014 .م بشأن اللائحة الداخلية ، وبذلك علقت الجلسة.

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