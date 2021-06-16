كرانفيل لديلي صباح التركية: هكذا تبدو ليبيا من أهم البلدان في إفريقيا من حيث سلاسل التوريد

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أمس الثلاثاء إن الصادرات من تركيا إلى ليبيا بلغت 983 مليون دولار،8.41 مليار ليرة تركية بزيادة قدرها 67٪ في الفترة من يناير إلى مايو .

كما قفز إجمالي صادرات البلاد بنسبة 38.3٪ في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ إجماليها 85.2 مليار دولار.

وصرح مرتضى كرانفيل ، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) ، لصحيفة ديلي صباح إنهم يتوقعون أن يتجاوز رقم الصادرات 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام مع موافقة الحكومة المؤقتة في ليبيا على الاتفاقية.

وقال أيضًا إنه إذا اكتمل مشروع الطريق السريع الذي كان يهدف إلى ربط البلاد بوسط إفريقيا ، فقد تصبح ليبيا واحدة من أهم البلدان في إفريقيا من حيث سلاسل التوريد ، موضحاً إن هذا التطور سيكون له أيضًا تأثير إيجابي على صادرات تركيا.

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