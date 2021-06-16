وزير الاقتصاد وسفير تركيا يبحثان عودة الشركات التركية ورفع التأشيرة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز آلية عودة الشركات التركية لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

أكد الحويج خلال اللقاء ضرورة البدء في العودة الفعلية للشركات التركية واستئناف عملها بدولة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وحث الوزير سفير تركيا على الإسراع في استئناف عمل خطوط الطيران التركية عبر المطارات الليبية لتسهيل التواصل بين الفعاليات الاقتصادية ورفع التأشيرة التركية على المواطنين الليبيين.

واقترح الوزير على الجانب التركي تشكيل فريق عمل مشترك من المسؤولين والمختصين في المؤسسات الحكومية بمشاركة الفعاليات الإقتصادية من البلدين تمثل الشركات القابضة.

ويتضمن المقترح تولي الفريق تقديم الاستشارات التي تمكن الشركات من استئناف عملها للتنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

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