خلال الاجتماع مع المساهمين بالشركة الليبية للأسمدة “لايفكو” ..صنع الله: يشدد على إتباع أفضل المعايير لسلامة العامة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع المساهمين بالشركة الليبية للأسمدة “لايفكو” ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة.

تناول الاجتماع مناقشة المصادقة على التسمية الجديدة للشركة ” الشركة الليبية للأسمدة ” وكذلك استكمال اجراءات التسجيل القانونية اللازمة في الداخل والخارج، بالإضافة إلى استعراض الاتفاقية والتعديلات المرفقة لها ومحاضر الاجتماعات السابقة ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الشركة الواعد وتحسين أدائها في المستقبل .

ومن جهته أكد صنع الله على المسؤلية الكبيرة التي تقع على عاتق رئيس مجلس وأعضاء الإدارة للشركة للنهوض بها، كما شدد إتباع أفضل المعايير في السلامة العامة وسلامة العمليات، مؤكداً على بناء صفوف جديدة من الشباب لتشغيل وصيانة مصانع الشركة والمحافظة على أصولها .

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