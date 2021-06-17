البريقة تعلن تسيير شحنة الوقود السابعة إلى مستودع سبها النفطي

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أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تسيير الشحنة السابعة من الوقود بنوعيه البنزين والديزل وشحنة من الغاز المسال انطلاقاً من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن إجمالي الشحنة السابعة مليون وستمائة وستة وستون ألف لتر بنزين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف لتر من الديزل، وثمانون طن غاز مسال.

وشددت شركة البريقة على باقي شركاء هذا العمل الإشراف على عمليات التوزيع للمحطات التابعة لشركات التوزيع العاملة بالجنوب.

وطالبت الشركة بضرورة الحرص على وصول الشحنات المخصصة لمحطات الوقود الملتزمة، ليصل الوقود لمستحقيه وبالسعر الرسمي.