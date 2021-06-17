مشاورات لتحسين المؤشرات الليبية لدى البنك الدولي

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع ممثل البنك الدولي في ليبيا مايل شيفر، ملف التعافي الاقتصادي.

وتطرق “الحويج”، خلال الاجتماع الذي عُقد بطرابلس، بحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار في البنك الدولي، إلى أهمية المساعدة الفنية التي تساهم في تطوير النمذجة الاقتصادية، والتعافي الاقتصادي، وتحسين المؤشرات الليبية لدى البنك.

وكان البنك الدولي قد أصدر، مطلع العام الجاري، تقرير تطرق فيه إلى حجم الدين العام في ليبيا، إذ بلغ 207 مليارات دينار؛ بسبب الإنفاق المزدوج من الحكومتين السابقتين خلال السنوات الماضية، أي ما يعادل 450 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

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