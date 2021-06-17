الحرس البلدي الكفرة يتلف كمية من “الخس”

أخبارليبيا24- خاص

اتلفت وحدة الدوريات بجهاز الحرس البلدي فرع الكفرة جنوب شرق ليبيا اليوم الخميس كمية من الخس (السلطة) بعد حملة موسعة وجمعها من الأسواق ومحال الخضار بالمدينة.

وقال مدير جهاز الحرس البلدي فرع الكفرة عقيد عبدالرحمن شقلوف لـ”أخبارليبيا24″ إن الكمية المتواجدة في الأسواق كانت قادمة من مدينة بنغازي، وعليه تحذيرات من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأوضح شقلوف، أنه بعد انتشار وحدة الدوريات بالجهاز وأثناء التفتيش اتضح بأن الخس (السلطة) تحوي مادة زرقاء اللون، وهو عباره عن بقايا المبيد الفطري، وغير صالحة للاستهلاك البشري وضارة بالصحة، مشيراً إلى أنه تم جمعها وإتلافها فورا.

وحذر مدير جهاز الحرس البلدي فرع الكفرة المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء الشراء والانتباه لوجود أي لون غريب على الخضروات.

وكان مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، مقدم فرج العقوري، أصدر الأيام القليلة الماضية تعليماته بسحب “الخس” من السوق كونه غير صالح للاستهلاك البشري بعد الكشف عليه من قبل مركز الرقابة على الأغذية.

وذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي أن العقوري نبه المواطنين، بعدم شراء هذا النوع من الخضروات قبل الكشف والتأكد من سلامتها.

وأضاف المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي أن دوريات الحرس البلدي، برفقة أعضاء من مركز الرقابة على الأغذية، قامت بمصادرة الخس ونقله إلى مكب النفايات العمومي قنفودة لإتلافه.

وأوضح أن سبب سحب الخس لأنه غير صالح للاستهلاك البشري نتيجة عدم انقضاء الفترة المتفق عليها بعد رش المبيدات الفطرية المستخدمة وهذا ما قد يؤدي استهلاكه إلى الإصابة بالسرطان.

وأكد مكتب الإعلام أن الدوريات التابعة لغرفة عمليات جهاز الحرس ووحدة السوق البلدي قامت بسحب كافة الكميات المتواجدة داخل أسواق الخضروات.

يشار إلى أن مركز رقابة الأغذية والأدوية في بنغازي، طالب الإثنين، جهاز الحرس البلدي بسحب مُنتج “الخس” من أسواق الخضروات، محذرة من وجود فطريات بالنبتة الغذائية.

جاء ذلك في خطاب وجهه مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي محمود علي عمران الزايدي، الى رئيس غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي.

وحذّر الزايدي، من وجود بقايا مبيد فطري أزرق اللون على النبتة، عثر عليه خلال جولات وحملات تفتيشية للمركز على أسواق ومحلات الخضار.

وطالب مدير فرع مركز الرقابة جهاز الحرس البلدي بسحب الكمية من السوق وإتلافها على وجهه السرعة، لخطورة ذلك على صحة المواطن.