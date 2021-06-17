“العبار” يناقش مع أعضاء النواب زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة موضوع زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز بنسبة 67% وفق القرار الصادر برقم (642) .

وأكد العبار أن هذه الزيادة رغم تواضعها إلا إنها مستحقة للعاملين بالقطاع، موضحاً أن هذه الزيادة هامة لإستمرار مستخدمي قطاع النفط فى أعمالهم بالحقول والموانئ وكافة المواقع النفطية بكل همة ونشاط .

وكشف النواب خلال الاجتماع على أهمية قطاع النفط والغاز للاقتصاد الوطني، وتفهمهم للواجبات الكبيرة الملقاة على عاتق كافة مستخدميه.

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