وزير العمل يناقش مع نظيره المصري عودة العمالة إلى ليبيا والشركات للمشاركة في إعادة الإعمار

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اجتماعاً مع وزير القوى العاملة المصرية “محمد سعفان” لمناقشة بنود مذكرة التفاهم، على النحو الذي يكفل تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، في حدود القوانين والانظمة المتبعة في الدولتين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على سرعة بدء عمل اللجنة الفنية، المكلفة بمنظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، وتأسيس غرفة طوارئ في الوزارتين، للتعاون فيما يتعلق بعودة العمالة، من أجل التعامل مع أي طارئ، على أن تكون برئاسة الوزيرين شخصياً .

يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، بشأن التعاون في مجالات العمل والقوى العاملة بين البلدين، وذلك من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية إلي ليبيا للمشاركة في اعادة الإعمار.

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