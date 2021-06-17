بريد ليبيا للإتصالات تشارك في ورشة عمل بعنوان “إستراتيجيات التحول الرقمي تجارب رائدة”

قامت شركة بريد ليبيا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات، بالمشاركة في ورشة عمل حول التحول الرقمي تحت شعار “إستراتيجيات التحول الرقمي تجارب رائدة” والتي نظمها ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات بطرابلس.

حيث قدّم رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا “طارق الشطشاط” خلال الورشة محاضرة بعنوان “التحول الرقمي في شركة بريد ليبيا ضرورة ملحة وواقع تفرضه التطورات المحيطة”.

كما تم القاء في ورشة العمل والتي حضرها عدد من المسؤولين في الحكومة والمهتمين بالتكنولوجيا 11 محاضرة علمية في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

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