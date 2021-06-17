اقتصاد

النفط والغاز تناقش أخر مستجدات تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز بنسبة 67%

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اجتماعاً، مع وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج “رفعت العبار” وبحضور المستشار القانونى بالوزارة “عادل جبريل” .

تناول الاجتماع مناقشة أخر مستجدات تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز بنسبة 67%، وكذلك إستعراض كافة مساعي وزارة النفط والغاز من مشاورات واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية بالدولة لتفعيل هذا القرار، سعياً لتحقيق الرضا الوظيفي لدى مستخدمي قطاع النفط والغاز .

نوقش أيضاً نشاط المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، وكذلك آفاق الإستثمار وألياته لإمكانية الإستفادة منه بما يسهم فى رفع القدرة الإنتاجية، وبالإضافة إلى تطوير الحقول وإكتشاف مؤملات جديدة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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