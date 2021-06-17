تراجع الاستثمارات الصينية المباشرة في أوروبا

تراجعت الاستثمارات المباشرة الصينية في أوروبا هذا العام، بشكل ملموس، وفقًا لبيانات رسمية نشرتها بكين قبل ساعات.

الاستثمارات الصينية؛ تراجعت بنسبة 45% بالمقارنة على أساسٍ سنويٍّ بمقدار ستة مليارات وخمسمائة مليون يورو.

وأشارت البيانات الحديثة إلى تصدر ألمانيا للدول المحتضنة للاستثمارات الصينية، تليها فرنسا و بريطانيا.

وكانت الصين قد حذرت، عبر سفيرها، في لندن دول مجموعة السبع، التي عقدت اجتماعًا قبل أيام من التحكم في الاقتصاد العالمي، واصفةً إياهم بمجموعة الدول الصغيرة التي تُحاول أن تسيطر على الاقتصاد العالمي، مبينةً أن هذا العهد قد ولى منذ زمنٍ بعيدٍ.

وجاءت التصريحات الصينية بعد أن طرحت مجموعة السبع إمكانية اتخاذ موقفٍ موحّدٍ ضد السياسة الاقتصادية الصينية للحدّ من انتشارها وهيمنتها على بعض الأسواق.

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