“الاقتصاد” تسعى لوضع آليات الخطة الاستثمارية في المنطقة الجنوبية

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة؛ سير عمل الوزارة بالمنطقة الجنوبية.

وبحث المجتمعون آلية عمل الوزارة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية، وتفعيل دور مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق، ودعم غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الجنوبية، إضافةً إلى استقطاب أصحاب الأفكار والرياديين، من خلال دورات تأهيل وتدريب بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وإيجاد أدوات تمويل تساهم في تنفيذ المشروعات الريادية بالمنطقة، إلى جانب العمل على تفعيل المناطق الحرة وتشغيل الدوائر الزراعية والشركات والمصانع المتوقفة، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جهته، أكد “الحويج” على أن الخارطة الاستثمارية للوزارة تستهدف إنشاء وتفعيل المناطق الحرة والصناعية والزراعية بالمنطقة الجنوبية التي تزخر بمواد خام قابلة للتصنيع، بما يحقق التنمية الاقتصادية بالمنطقة، والعمل على فتح المنافذ الحدودية من خلال الجهات المختصة، والتواصل مع الدول المجاورة بهدف تنشيط تجارة العبور، وإقامة مشروع الطاقات المتجددة بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء وشركات القطاع الخاص الرائدة في المجال، وفقًا لبيان الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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