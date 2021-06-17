عُقد بمركز البحوث والدراسات بجامعة بنغازي ورشة عمل بعنوان “الحاجة إلى تنوع الاقتصاد الليبي” وذلك بالتنسيق بين الفريق الاستشاري الخاص بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالمنطقة الشرقية؛ وكذلك مركز البحوث والدراسات بجامعة بنغازي.

تناولت الورشة عدة محاور للمؤتمر الذي سيعقد شهر نوفمبر القادم بخصوص ضرورة تنوع الاقتصاد الليبي من أهم النقاط التي تم ذكرها في ورشة العمل: أهمية تحويل الاقتصاد الليبي من اقتصاد ريعي إلى إنتاج، وكذلك أهمية القطاع الخاص ودورهِ في تحسين الاقتصاد، وضرورة عقد شراكات بين القطاع الخاص والعام في إنتاج سلع معينة والبطالة وتأثيرها على الاقتصاد وأسباب تدني الاقتصاد الليبي والسياسة التجارية العامة للدولة الليبية وتوزيع مصادر الدخل؛ بالإضافة إلى سياسة الواردات وتشجيع الصادرات.

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