مساعٍ لإيجاد آلية تعاون بين المصارف والمصحات الخاصة

بعد أيام من حضوره المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للمصحات الخاصة بحضور مدراء الإدارات والمستشارين القانونيين للمركزي.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المصرف في طرابلس، إيجاد آلية تعاون بين المصارف التجارية والمصحات الخاصة وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، بهدف تعزيز التنمية والاقتصاد الليبي، فيما لم يكشف المصرف المركزي عن أي اتفاقات قد تُبرم بين القطاعين المصرفي والصحي في الأيام المقبلة.

وحضر الكبير صحبة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية، مؤتمرا خاصا بالمصحات الطبية في ليبيا، شارك فيه أطباء وأصحاب شركات صحية بهدف تطوير القطاع.

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