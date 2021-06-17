رفعت العبار يجتمع مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية للاطلاع على نشاط الجهاز

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار اجتماعاً مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي بمقر جهاز الحرس بمدينة البريقة ومساعدي رئيس الجهاز، وبحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان.

حيث اطلع العبار على نشاط جهاز حرس المنشآت النفطية ودوره في حماية وتأمين الحقول والموانئ والمواقع بجميع الشركات النفطية، وتم تقديم عرض فنى لأعمال الجهاز في جميع المواقع التى يقوم بحمايتها.

ووعد خلال الاجتماع بالنظر فى متطلبات واحتياجات جهاز الحرس، والتي تعتبر ضرورية وملحة لتمكينه من القيام بواجباته، والعمل على نقل هذه الاحتياجات والمتطلبات إلى الجهات المعنية بالدولة لتحقيقها.

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