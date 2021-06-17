وزير السياحة يبحث مع وزارة العمل خلق فرص عمل بديلة للموظفين قُبيل إلغاء الوظائف التي تُشكل عبء على الميزانية العامة للدولة

طرابلس 17 يونيو 2021 م ( وال )- ناقش وزير السياحة والصناعات التقليدية ” عبد السلام عبد الله توكى ” مع مسؤولين من وزارة العمل؛ مجالات التعاون بين قطاع السياحة والصناعات التقليدية وقطاع العمل والتدريب والتأهيل .

هذا وتم خلال هذا اللقاء الذي ضم الخبير في مجال التنمية البشرية “معتوق محمد معتوق”، ومستشار صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل “عصام رحومة الأسود “، التأكيد على أهمية إنشاء مراكز ومعاهد تدريب تحت إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

كما تم خلال الاجتماع؛ مناقشة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لخلق فُرص عمل تحت مظلة الاستثمار في مجال السياحة، بهدف تخفيف العبء على ميزانية الباب الأول للقطاع، وشدّد كل الأطراف في الاجتماع على ضرورة خلق فرص عمل بديلة للموظفين قُبيل إلغاء الوظائف التي تُشكل عبء على الميزانية العامة للدولة. (وال)

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